Зачем адвокат попросил следователей срочно проверить телефоны Соколова и Ещенко?

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Карина Бернтгольц
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Историк заявил, что ему поступали сообщения оскорбительного характера от студентки.

Зачем адвокат попросил следователей срочно проверить телефоны Соколова и Ещенко?

Фото: СПбГУ

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Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев попросил следователей в срочном порядке проверить мобильные телефоны своего подзащитного и Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется преподаватель. Как уточнил юрист, доцент Санкт-Петербургского университета получал сообщения оскорбительного содержания от студентки, с которой состоял в отношениях. Это могло сказаться на его моральном состоянии.

«Соколов на допросе заявил, что ему на телефон поступали смс-сообщения от Анастасии Ещенко оскорбительного характера во время его встреч с детьми, что производило на Соколова сильные душевные волнения», — цитирует ТАСС правозащитника.

Следователи должны будут подтвердить наличие соответствующих сообщений. Сделать это будет необходимо до того, как Соколова поместят в стационар на судебно-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, осенью 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов убил, а затем расчленил молодую возлюбленную на почве ревности. Обвиняемого задержали в тот момент, когда он пытался утопить в реке Мойке останки девушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов не смог достичь договоренностей с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым, приглашенным в качестве «усиления» защиты в суде. Единственным адвокатом Соколова на сегодня остается Александр Почуев.

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