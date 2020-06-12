Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

В 200 километрах от Москвы, на сельском кладбище в Рязанской области похоронили Сергея Захарова, погибшего в том страшном ДТП.

Проститься с ним пришли десятки людей и все в один голос требовали справедливого наказания для Ефремова.

От артиста, родственники погибшего курьера, к слову, до сих пор не получили пусть даже формальных извинений. Так какое наказание для убийцы они считают справедливым — узнал Иван Литомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram.