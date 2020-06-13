«На этом видео не артист»: Эдгард Запашный об обращении Ефремова
Устроивший 8 июня смертельное ДТП актер, через четыре дня записал видеоролик с извинениями семье погибшего Сергея Захарова.
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
Дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение по следам обращения заслуженного артиста России Михаила Ефремова, опубликованного на YouTube-канале «Гражданин поэт» 12 июня. Свой пост с реакцией на видеоролик Запашный разместил в Instagram.
«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего», — написал дрессировщик.
В кадре артист, устроивший 8 июня на Смоленской площади в Москве «пьяное» ДТП, в течение почти двух минут говорит глядя в камеру слова извинения и раскаяния. Хотя выдержки хватает не всегда и временами, Ефремов отводит взгляд и подбирает слова.
«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. <…>Я, конечно, помогу им всеми средствами если примут и если поймут, может быть потом, что это не попытка откупиться. А попытка искупить», — говорит актер.
Свою небольшое обращение Михаил Ефремов закончил горькой констатацией.
«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех», — резюмировал артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя.
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