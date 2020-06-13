«Нет неприкасаемых»: Пригожин о «пьяном» ДТП Ефремова

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 89

Продюсер считает, что сторонники актера захотят прийти к нему на помощь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают делиться комментариями по поводу смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, и последовавшего за этим раскаяния актера. Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя обращение Ефремова к семье погибшего, заявил, что актер только сейчас осознал ту ситуацию, в которой оказался.

«Представляешь, что на месте того человека могли быть дети, могло было быть гораздо больше жертв. Нарушены не только правила дорожного движения, нарушено главное — человек сел пьяный за руль», — сообщил Пригожин.

Продюсер высоко оценил талант и заслуги Ефремова, но отметил, что «нельзя позволять себе переступать черту».

«Оправдывать пьяного человека за рулем — это просто преступление против всего человечества», — заявил продюсер.

Кроме того, Пригожин заметил, что у Ефремова как у знаменитого артиста много сторонников, которые за него заступятся и придут на помощь, а кто поможет семье погибшего — большой вопрос.

«Эти люди, которые будут защищать Михаила Ефремова, готовы скинуться и помочь той семье? Нет неприкасаемых. Мы должны это понимать. Все любят сладкую ложь. Никто не любит правду. Никто не хочет быть трезвым. Когда мы научимся быть трезвыми в этом мире, тогда у нас жизнь начнет двигаться», — сказал продюсер.

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего водителя Сергея Захарова, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Актер отметил, что он не будет избегать наказания и просить заступничества. Ефремов также заявил, что «не понимает, как дальше жить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Михаила Ефремова обратилась к родственникам погибшего и принесла им извинения.

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