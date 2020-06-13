«Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Звезда шансона встала на защиту актера, по вине которого погиб человек в «пьяном» ДТП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Instagram @uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Известная певица Любовь Успенская встала на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек. Звезда отечественного кинематографа позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и в результате устроил аварию в центре Москвы. Сам актер не пострадал, в то время как семья водителя, в машину которого врезался Ефремов, осталась без кормильца.

Несмотря на данные обстоятельства, Успенская в интервью 5-tv.ru заявила, что Михаил нуждается в поддержке. Она убеждена, что актеру необходимо лечиться.

«Я посмотрела (видеообращение — Прим.ред.), я всю дорогу проплакала.<…> Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди. Которые кормятся, живут за счет него?» — задалась вопросом звезда шансона.

Она добавила, что, видя общественное негодование, которое вызвал поступок Ефремова, намерена создать петицию в поддержку актера.

«Сегодня я буду стоять только за него. <…> Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера, потому что наша страна и так не дорожила в свое время ни Сахаровым, ни Солженицыным — мы потеряли таких великий людей», — отметила исполнительница.

Певица добавила, что Ефремов периодически был в депрессии, и казался больным.

«Я была недавно в «Современнике» на его спектакле — он один вытянул весь спектакль. <…> Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался. <…> Он тогда сказал: «У меня такая депрессия, потому что умерла Галина Волчек. <…> Мы должны поддержать, все-таки он должен лечиться», — подчеркнула Успенская.

Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций.

Тема:
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