«Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова

Известная певица Любовь Успенская встала на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек. Звезда отечественного кинематографа позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и в результате устроил аварию в центре Москвы. Сам актер не пострадал, в то время как семья водителя, в машину которого врезался Ефремов, осталась без кормильца.

Несмотря на данные обстоятельства, Успенская в интервью 5-tv.ru заявила, что Михаил нуждается в поддержке. Она убеждена, что актеру необходимо лечиться.

«Я посмотрела (видеообращение — Прим.ред.), я всю дорогу проплакала.<…> Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди. Которые кормятся, живут за счет него?» — задалась вопросом звезда шансона.

Она добавила, что, видя общественное негодование, которое вызвал поступок Ефремова, намерена создать петицию в поддержку актера.

«Сегодня я буду стоять только за него. <…> Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера, потому что наша страна и так не дорожила в свое время ни Сахаровым, ни Солженицыным — мы потеряли таких великий людей», — отметила исполнительница.

Певица добавила, что Ефремов периодически был в депрессии, и казался больным.

«Я была недавно в «Современнике» на его спектакле — он один вытянул весь спектакль. <…> Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался. <…> Он тогда сказал: «У меня такая депрессия, потому что умерла Галина Волчек. <…> Мы должны поддержать, все-таки он должен лечиться», — подчеркнула Успенская.