«На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова

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Марина Неруцких
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Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова

Фото: 5-tv.ru

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Михаил Ефремов несколько раз пытался предложить финансовую помощь родным Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием артиста, но они не отказываются общаться с ним и его представителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заслуженного артиста Эльмана Пашаева.

«Неоднократно мы пытались выйти на этих людей и договорится о компенсации. Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут», — рассказал правозащитник.

Юрист также добавил, что переговорам с семьей Захарова ставят препоны «определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

Через четыре дня после смертельного ДТП на Смоленской площади, устроенного Ефремовым в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист опубликовал на YouTube-канале «Гражданин поэт» обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, не приняли извинений и отказались от компенсаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как психолог прокомментировал обращение Михаила Ефремова к родным погибшего в ДТП.

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