Девушка хоккеиста подверглась травле после слов о пьяном Ефремове в баре
Модель рассказала историю с участием нетрезвого актера.
Фото: Instagram @liza_shelby
Елизавета Федотова, модель и девушка хоккеиста Михаила Сергачева из клуба НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг», подверглась травле после публикации истории с пьяным Михаилом Ефремовым.
В своем телеграм-канале девушка рассказала про то, как однажды в одном из московских баров Ефремов был «пьяный в стельку» и нетактично обращался с барменом, подзывая его «эй ты, Рыжий». Но больше всего модель возмутило то, что после «пьяного» ДТП, в котором актер стал виновником гибели человека, Ефремова принялись многие защищать.
«Больше я в шоке с того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее. В смысле: „держись, Миша“? Это же просто жесть!!! Человек совершил преступление и нет этому оправданий», — гневно написала девушка.
После этих слов Федотова подверглась оскорблениям в социальных сетях. Пользователи начали писать, что не ей «судить Великих», а «мозгов, чтобы думать у нее и так нет». Девушка возмутилась тем, что после освещения ее слов в СМИ ей начали писать «толпы неадекватов» и призналась, что к подобным комментариям она еще не привыкла.
«Я это тяжело переношу, к сожалению. Еще не выросла броня», — поделилась Федотова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова отказались от помощи Ефремова и на контакт идти отказываются. До этого заслуженный артист России записал к ним видеообращение, в котором признал свою вину и выразил готовность помочь материально семье погибшего.
- 14 июн
- Клика зарвавшихся. Кого на самом деле поддерживают те, кто жалеет Ефремова?
- 14 июн
- Как заслуженный артист России стал убийцей?
- 13 июн
- Виторган оценил обращение Ефремова к родне жертвы ДТП
- 13 июн
- «На контакт не идут»: родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от помощи Ефремова
- 13 июн
- Успенская намерена собрать деньги для семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
- 13 июн
- «Буду стоять за него»: Успенская хочет создать петицию в поддержку Ефремова
- 13 июн
- «Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
- 13 июн
- «Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП
- 13 июн
- Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог
- 13 июн
- Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
Читайте также
43%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?