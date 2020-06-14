Девушка хоккеиста подверглась травле после слов о пьяном Ефремове в баре

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Алиса Старжевская
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Модель рассказала историю с участием нетрезвого актера.

Девушка хоккеиста подверглась травле после слов о пьяном Ефремове в баре

Фото: Instagram @liza_shelby

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Елизавета Федотова, модель и девушка хоккеиста Михаила Сергачева из клуба НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг», подверглась травле после публикации истории с пьяным Михаилом Ефремовым.

В своем телеграм-канале девушка рассказала про то, как однажды в одном из московских баров Ефремов был «пьяный в стельку» и нетактично обращался с барменом, подзывая его «эй ты, Рыжий». Но больше всего модель возмутило то, что после «пьяного» ДТП, в котором актер стал виновником гибели человека, Ефремова принялись многие защищать.

«Больше я в шоке с того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее. В смысле: „держись, Миша“? Это же просто жесть!!! Человек совершил преступление и нет этому оправданий», — гневно написала девушка.

После этих слов Федотова подверглась оскорблениям в социальных сетях. Пользователи начали писать, что не ей «судить Великих», а «мозгов, чтобы думать у нее и так нет». Девушка возмутилась тем, что после освещения ее слов в СМИ ей начали писать «толпы неадекватов» и призналась, что к подобным комментариям она еще не привыкла.

«Я это тяжело переношу, к сожалению. Еще не выросла броня», — поделилась Федотова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова отказались от помощи Ефремова и на контакт идти отказываются. До этого заслуженный артист России записал к ним видеообращение, в котором признал свою вину и выразил готовность помочь материально семье погибшего.

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