Познер высказался о возможном «раздувании» истории с «пьяным» ДТП Ефремова

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал предположение о возможно намеренном «раздувании» истории вокруг ДТП с участием Михаила Ефремова. По его мнению, никакого умысла здесь нет, просто подобные темы сами по себе всегда и во всем мире привлекают внимание читателей и зрителей.

«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно. <…> Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране», — сказал Познер интернет-изданию «БИЗНЕС Online».

Журналист также отметил, что ему совершенно не жалко «безответственного» артиста, уже не в первый раз севшего за руль в пьяном виде, но жалко жену и детей Ефремова.

«Я надеюсь, что наказание для него будет таким же, как для совершенно неизвестного человека за это же преступление. И то, что он действительно блестящий актер и все такое прочее, не станет играть роли в том, какое будет судом принято решение», — сказал Владимир Познер.

Как ранее писал 5-tv.ru, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате столкновения машин погиб 58-летний курьер Сергей Захаров. Прокуратура сообщила, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.