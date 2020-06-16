Яркая вспышка: Невероятной красоты грозу над Красноярском сняли на видео

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Алиса Старжевская
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После жары в +30 на город обрушился проливной дождь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda4; instagram @baev.mp3

Тема:
Погода

Пользователи соцсетей засняли грозу, которая яркой вспышкой осветила небо над Красноярском поздно вечером 14 июня после проливного дождя. По словам юзеров, весь день в городе стояла невыносимая тридцатиградусная жара и лишь к концу дня начались осадки.

Как пишет NGS24.RU, эффектную молнию, сопровождаемую громовыми раскатами, можно было заметить в разных районах города.

Instagram @baev.mp3

Несмотря на устрашающий вид атмосферного явления, информации о ЧП, связанных с грозой, не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юг и центральную часть России обрушились сильные ливни с грозами, из-за чего многие улицы оказались затопленными.

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