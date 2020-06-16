Яркая вспышка: Невероятной красоты грозу над Красноярском сняли на видео

Пользователи соцсетей засняли грозу, которая яркой вспышкой осветила небо над Красноярском поздно вечером 14 июня после проливного дождя. По словам юзеров, весь день в городе стояла невыносимая тридцатиградусная жара и лишь к концу дня начались осадки.

Как пишет NGS24.RU, эффектную молнию, сопровождаемую громовыми раскатами, можно было заметить в разных районах города.

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Несмотря на устрашающий вид атмосферного явления, информации о ЧП, связанных с грозой, не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юг и центральную часть России обрушились сильные ливни с грозами, из-за чего многие улицы оказались затопленными.