Яркая вспышка: Невероятной красоты грозу над Красноярском сняли на видео
После жары в +30 на город обрушился проливной дождь.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda4; instagram @baev.mp3
Пользователи соцсетей засняли грозу, которая яркой вспышкой осветила небо над Красноярском поздно вечером 14 июня после проливного дождя. По словам юзеров, весь день в городе стояла невыносимая тридцатиградусная жара и лишь к концу дня начались осадки.
Как пишет NGS24.RU, эффектную молнию, сопровождаемую громовыми раскатами, можно было заметить в разных районах города.
Несмотря на устрашающий вид атмосферного явления, информации о ЧП, связанных с грозой, не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юг и центральную часть России обрушились сильные ливни с грозами, из-за чего многие улицы оказались затопленными.
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