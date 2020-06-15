Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, почему его подзащитный употреблял алкоголь перед смертельным ДТП. По словам юриста, в злополучный день заслуженный артист РФ пережил личную трагедию.

«Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — сказал Эльман Пашаев.

Адвокат Михаила Ефремова подчеркнул, что актер не выпивал в баре, о чем сообщали многие СМИ. Юрист утверждает, что знаменитость заходил в заведение для покупки еды. Эльман Пашаев отказался сообщить другие подробности, сославшись на подписку о неразглашении.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что множатся факты, подтверждающие роман Ефремова с молодой актрисой.