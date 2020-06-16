Мэр Киева Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире
Во время брифинга он должен был сказать на украинском языке слово «писля», но вместо этого почему-то произнес другое слово.
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Фото, видео: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС, 5-tv.ru
Обращение мэра Киева Виталия Кличко к жителям превратилось в фарс. Говоря о ситуации с коронавирусом, градоначальник снова не совладал с украинским языком. Так, слово «после», которое на украинском звучит как «писля» он перепутал с другим — довольно неприличным.
И тут же, следом, запнулся на слове «сенсационный». Этот конфуз Кличко рассмешил не только зрителей, но и даже сурдопереводчицу. Ей стоило большого труда сдержаться и не засмеяться в прямом эфире.
В итоге эфир решено было прервать, чтобы дать Виталию Кличко собраться с мыслями. Сами же киевляне в комментариях отметили, что, не всегда понятно, какие мысли в голове мэра украинской столицы. Некоторые и вовсе заявили, что им за него стыдно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в соцсетях глумятся над памятником братьям Кличко. Пользователи гадают, что автор скульптуры хотел сказать общественности своей крайне неоднозначной работой.
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