Мэр Киева Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире

Обращение мэра Киева Виталия Кличко к жителям превратилось в фарс. Говоря о ситуации с коронавирусом, градоначальник снова не совладал с украинским языком. Так, слово «после», которое на украинском звучит как «писля» он перепутал с другим — довольно неприличным.

И тут же, следом, запнулся на слове «сенсационный». Этот конфуз Кличко рассмешил не только зрителей, но и даже сурдопереводчицу. Ей стоило большого труда сдержаться и не засмеяться в прямом эфире.

В итоге эфир решено было прервать, чтобы дать Виталию Кличко собраться с мыслями. Сами же киевляне в комментариях отметили, что, не всегда понятно, какие мысли в голове мэра украинской столицы. Некоторые и вовсе заявили, что им за него стыдно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в соцсетях глумятся над памятником братьям Кличко. Пользователи гадают, что автор скульптуры хотел сказать общественности своей крайне неоднозначной работой.