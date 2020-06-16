Москва направила ноту протеста Киеву из-за антироссийской акции 12 июня

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Валентин Черников
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МИД РФ призвал украинских коллег обеспечить соблюдение Венских конвенций в отношении посольства.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЕ / Александр Казаков

Тема:
Украинский кризис

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах в День России, 12 июня. Об этом говорится в сообщении российского министерства. Действия украинских властей дипломаты назвали очередными отвратительными антироссийскими выходками.

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

«Креативность», по словам дипломатов, проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Ведомство разместило свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

В ноте протеста Москва указала на нежелание Киева выполнять международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений в соответствие с Венскими конвенциями о консульских сношениях 1961 и 1963 годов.

«Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии», — говорится в комментарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в тот же день, 12 июня, первый замглавы украинской делегации в Контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в ходе Киевского форума по безопасности заявил, что считает Минские соглашения юридически «никчемными», однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.

Тема:
Украинский кризис
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