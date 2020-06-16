В каких регионах России решили не проводить Парад Победы?

Власти 14 российских регионов приняли решение не проводить Парад Победы 24 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как сообщает РИА Новости, торжественный смотр не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам, что прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве можно будет посмотреть в эфире федеральных телеканалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле с пониманием относятся к отмене Парада Победы в регионах РФ. По словам Дмитрия Пескова, главы субъектов наделены рядом соответствующих полномочий.