В каких регионах России решили не проводить Парад Победы?

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Василий Заика
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Торжественный смотр в честь 75-летия Победы над фашизмом отменен в 14 городах из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти 14 российских регионов приняли решение не проводить Парад Победы 24 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как сообщает РИА Новости, торжественный смотр не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам, что прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве можно будет посмотреть в эфире федеральных телеканалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле с пониманием относятся к отмене Парада Победы в регионах РФ. По словам Дмитрия Пескова, главы субъектов наделены рядом соответствующих полномочий.

Тема:
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