Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии

В Бундестаге предложили ввести санкции против США. А именно — против сенаторов, которые мешают «Северному потоку-2». Глава комитета по энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода из России в Германию необходимо завершить — за это выступает большинство депутатов немецкого парламента.

Вмешательство в этот процесс Штатов — не экономический, а политический вопрос. Если Вашингтон введет новые ограничения против «Северного потока-2» — это будет угрозой суверенитету Германии и всей Европы, уверен Эрнст. Он считает, что тогда ЕС должен ответить пошлинами на американский природный газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии резко осадили Трампа за слова о защите Берлина от Москвы.