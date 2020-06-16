Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии
По мнению главы комитета по энергетике Бундестага, введение новых американских ограничений станет угрозой суверенитету Германии и всей Европы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru
В Бундестаге предложили ввести санкции против США. А именно — против сенаторов, которые мешают «Северному потоку-2». Глава комитета по энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода из России в Германию необходимо завершить — за это выступает большинство депутатов немецкого парламента.
Вмешательство в этот процесс Штатов — не экономический, а политический вопрос. Если Вашингтон введет новые ограничения против «Северного потока-2» — это будет угрозой суверенитету Германии и всей Европы, уверен Эрнст. Он считает, что тогда ЕС должен ответить пошлинами на американский природный газ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии резко осадили Трампа за слова о защите Берлина от Москвы.
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