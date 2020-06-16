Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии

Эфирная новость 24

По мнению главы комитета по энергетике Бундестага, введение новых американских ограничений станет угрозой суверенитету Германии и всей Европы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

В Бундестаге предложили ввести санкции против США. А именно — против сенаторов, которые мешают «Северному потоку-2». Глава комитета по энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода из России в Германию необходимо завершить — за это выступает большинство депутатов немецкого парламента.

Вмешательство в этот процесс Штатов — не экономический, а политический вопрос. Если Вашингтон введет новые ограничения против «Северного потока-2» — это будет угрозой суверенитету Германии и всей Европы, уверен Эрнст. Он считает, что тогда ЕС должен ответить пошлинами на американский природный газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии резко осадили Трампа за слова о защите Берлина от Москвы.

Тема:
Северный поток — 2
5 июн
«Груда осколков»: ФРГ о связях с США после санкций против «Северного потока — 2»
4 июн
Полыхающие от протестов США грозят санкциями против «Северного потока — 2»
30 мая
Экс-канцлер Германии высказался за пересмотр санкций в условиях пандемии
30 мая
Трамп и Меркель «горячо» поспорили из-за «Северного потока — 2»
26 мая
США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией»
20 мая
Власти Германии добились снятия санкций ЕС с части «Северного потока — 2»
4 мая
Правительство Германии намерено продолжить поддержку «Северного потока — 2»
29 апр
Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2»
28 апр
Польша планирует арестовать активы «Северного потока — 2»
9 апр
На Украине заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Читайте также

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

20:01
«Все обвинения — вранье»: Отец рассказал о похищении ребенка в Москве
19:52
«Не по Сеньке шапка»: Пригожин рассказал о «покупке» дома за $50 млн на Рублевке
19:43
Ответные меры на санкции США против «Северного потока-2» предложили в Германии
19:39
Можно ли заразиться коронавирусом через сушку волос феном — отвечает врач
19:35
Рухнувший мост в Мурманске грозит сокращением популяции лосося
19:26
«Снята под копирку»: композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее

Сейчас читают

Назвавшийся «помощником Петросяна» украл полмиллиона рублей на похоронах Трушкина
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок