«Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения

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Валентин Черников
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По словам защитника, виновник смертельного ДТП страдает после случившегося.

«Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов крайне тяжело переживает трагические последствия «пьяного» ДТП. Об этом рассказал порталу Starhit его адвокат Эльман Пашаев. Заслуженный артист остается под домашним арестом в своей квартире в Плотниковом переулке. По словам защитника, виновник аварии «места себе не находит».

«Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: «Нет, не надо», — поделился адвокат.

Пашаев уточнил, что в роковой вечер Ефремов сел за руль после звонка от близких умершего друга. В тот день актер пил после перенесенной утраты.

«Он сидел, отдыхал, и тут: „Пожалуйста, срочно приезжай, помоги“. Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел», — заявил защитник.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат потерпевших Добровинский не исключает, что Ефремов после ДТП может отделаться условным сроком.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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