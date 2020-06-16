Добровинский не исключает, что Ефремов после ДТП может отделаться условным сроком

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал, какие смягчающие обстоятельства могут помочь актеру избежать реального тюремного срока.

В эфире радио «Комсомольская правда» Добровинский предположил, что заслуженный артист РФ получит шесть-семь лет условно. По словам адвоката, Ефремов — известный актер, и никто против этого решения не будет возражать. Вместе с тем он добавил, что семья погибшего Сергея Захарова осталась «немножко в шоке» от этого предположения.

Он также заявил, что дети и помощь заступников тоже облегчат участь артиста.

«У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», — сказал Добровинский.

Адвокат также разъяснил, почему родственники Захарова отказались принимать материальную помощь от Ефремова. По его словам, покойный «никогда бы этого не позволил», а память о брате и об отце не продается.

«Ну вот дали два миллиона рублей, три, десять. И вот они садятся за стол, их там семь человек, и начинают делить деньги… И получается совсем другая история. Тебе столько, а тебе столько. И так далее. Они, собравшись, раз и навсегда решили, что этого не будет. Просто противно. И все» — рассказал адвокат.

Страшное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер нарушил правила дорожного движения и протаранил Lada, водитель которой Сергей Захаров скончался от травм в больнице. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Он был отправлен под домашний арест. Артист записал видеообращение к родным погибшего, предложив материальную помощь, но они от денег отказались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Ефремова прокомментировал слухи о присутствии рядом с актером еще одного человека в момент аварии.