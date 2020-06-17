Песков подтвердил установку в резиденции Путина дезинфекционных тоннелей
Пресс-секретарь президента заявил, что такие меры предосторожности соблюдены и в Кремле.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru
Дезинфекционные тоннели установлены в резиденции президента России, а также в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, он уточнил, что во время пандемии лидер страны работает как в Кремле, так и в Ново-Огарево. Владимир Путин постоянно проводит встречи, и оттого подобные меры безопасности отнюдь не кажутся лишними.
«Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле — даже две штуки, — и в резиденции Ново-Огарево. Это основная сейчас рабочая база президента. Он оттуда ездит в Кремль. Возвращается обратно, там проводит много мероприятий. Туда к Путину приезжают люди по работе», — сообщил Песков.
По его словам, использование дезинфекционных тоннелей продиктовано эпидемиологической обстановкой. Их установили в разгар пандемии, и пока они не потеряли актуальности.
«Сейчас продолжается определенный режим ограничений. Хотя, в большой степени многие из них сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. И, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — добавил пресс-секретарь.
Ранее 5-tv.ru рассказал об установленных в резиденции Путина дезинфекционных тоннелях и о принципе их работы.
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