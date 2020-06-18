В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Столбики термометров в Северной столице показали +27,5 градуса.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Синоптики обещают петербуржцам в День Победы, который в этом году будет отмечаться 24 июня, комфортную погоду: +22, без дождей. А накануне Северная столица побила температурный рекорд 1905 года: воздух раскалился до 27 с половиной градусов.
Пошла на рекорд и Москва — там +32, что на полтора градуса выше показателя, 128-летней давности. В Гидрометцентре объяснили — влияет антициклон. Жара задержится в московском регионе на все выходные. Аномально высокие температуры также сохраняются в Брянской области и ряде регионов Поволжья.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда жара в Москве сменится резким похолоданием. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице понизится на 8-10 градусов.
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