В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года

Синоптики обещают петербуржцам в День Победы, который в этом году будет отмечаться 24 июня, комфортную погоду: +22, без дождей. А накануне Северная столица побила температурный рекорд 1905 года: воздух раскалился до 27 с половиной градусов.

Пошла на рекорд и Москва — там +32, что на полтора градуса выше показателя, 128-летней давности. В Гидрометцентре объяснили — влияет антициклон. Жара задержится в московском регионе на все выходные. Аномально высокие температуры также сохраняются в Брянской области и ряде регионов Поволжья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда жара в Москве сменится резким похолоданием. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице понизится на 8-10 градусов.