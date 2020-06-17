Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?

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Карина Бернтгольц
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Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице понизится на 8-10 градусов.

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Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY, Метцель Михаил, Гердо Владимир, Смирнов Владимир, Метцель Михаил

Тема:
Погода

После аномальной жары москвичей ждет резкое похолодание. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к концу этой недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Возможны дожди и грозы.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса — это понижение ощутимое», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Особенно ощутимо понижение температуры будет в воскресенье.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду днем в Москве ожидается температура 29-31 градусов тепла, в четверг и пятницу — 27-29 градусов, в субботу — 24-29, в воскресенье — 18-23 градуса, в понедельник — 17-22.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что на южные районы Петербурга обрушился мощный ливень с грозой. Пострадали ближайшие пригороды Пушкин и Павловск. 

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