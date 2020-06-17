Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?
Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице понизится на 8-10 градусов.
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Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY, Метцель Михаил, Гердо Владимир, Смирнов Владимир, Метцель Михаил
После аномальной жары москвичей ждет резкое похолодание. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к концу этой недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Возможны дожди и грозы.
«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса — это понижение ощутимое», — пояснил метеоролог.
Он отметил, что похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Особенно ощутимо понижение температуры будет в воскресенье.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду днем в Москве ожидается температура 29-31 градусов тепла, в четверг и пятницу — 27-29 градусов, в субботу — 24-29, в воскресенье — 18-23 градуса, в понедельник — 17-22.
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