Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?

После аномальной жары москвичей ждет резкое похолодание. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к концу этой недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Возможны дожди и грозы.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса — это понижение ощутимое», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Особенно ощутимо понижение температуры будет в воскресенье.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду днем в Москве ожидается температура 29-31 градусов тепла, в четверг и пятницу — 27-29 градусов, в субботу — 24-29, в воскресенье — 18-23 градуса, в понедельник — 17-22.

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