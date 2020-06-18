Известный российский певец Филипп Киркоров признался, что возмущен тем фактом, что представители ВДВ адресуют ему угрозы за ролик с его участием, в котором он сыграл десантника.

«Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — сообщил Киркоров в интервью телеканалу «360».

Он также отметил, что не является тем человеком, кому следует направлять претензии, поскольку он всего лишь актер и не является автором идеи.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?» — возмутился народный артист.

Кроме того, звезда поп-эстрады заявил, что не боится угроз и ему они не поступали, так как он находится дома с детьми, демонстрируя ответственное поведение в период пандемии коронавируса.

«Я не слышал никаких угроз. Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу. Не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей», — рассказал Филипп Киркоров.

Ролик, возмутивший военных, Киркоров опубликовал в Instagram в конце мая. В нем он разыграл сценку, в которой предстал в роли актера из сериала о десантниках. Шутки в скетче во многом основаны на ругани и обыгрывании гомосексуальной тематики. Выходка артиста не пришлась по вкусу экс-командующему ВДВ Владимиру Шаманову. Ветераны Афгана и вовсе пригрозили Киркорову «разобраться по-мужски». Позже в команде Киркорова ответили на претензии ВДВ к скетчу про десантников.

Как писал 5-tv.ru, скандал вокруг видео вышел на такой уровень, что ролик высмеял даже Иван Ургант.