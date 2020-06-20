Госдеп США привьет украинцам американские ценности через кино

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Алина Потёмкина
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Для этого на Украине организуют фестиваль кино. На проект выделено 100 тысяч долларов.

Госдеп США привьет украинцам американские ценности через кино

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Тема:
Украинский кризис

Показ фильмов на Украине, призванных привлечь внимание к проблемам в стране и рассказать о ценностях американского общества, намерен организовать Госдепартамент США. Как сообщает RT, для этих целей американским посольством в Киеве был объявлен конкурс.

Принять в нем участие могут украинские некоммерческие организации. На реализацию проекта будет направлено 100 тысяч долларов. В том числе, на них будет организован фестиваль американского кино «Независимость-2021». В его программу войдут художественные и документальные американские картины, после демонстрации которых пройдут дискуссии. Также на фестиваль допустят украинские фильмы на аналогичную американскую тематику.

Отмечается, что предпочтение будут отдавать предложениям, которые направлены на освещение тем борьбы с идеологиями, пропагандирующими ненависть, реформированию судебной и правоохранительной системы, поощрению инноваций и пониманию евро-атлантических ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудница Госдепа Нуланд призвала США завладеть умами российской молодежи.

Тема:
Украинский кризис
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