Представитель заслуженного артиста Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил в интервью ТАСС, что принято решение больше не предлагать семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Пашаев пояснил, что ранее во время встречи ему показалось, что брат погибшего Валерий «разумный человек, который готов к конструктивному диалогу». Однако позднее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших делу о смертельной аварии с участием актер, заявил, что семья никаких денег брать не будет.

«И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением», — подчеркнул Эльман Пашаев.

небольшую компенсацию Средняя компенсация варьируется в пределах одного-трех миллионов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что согласно решению суда семья может получить достаточно, если стороны так и не подпишут некоего мирового соглашения.