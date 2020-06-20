«Пусть будет так» — адвокат Ефремова больше не будет предлагать деньги Захаровым
Последние несколько дней в СМИ то и дело появлялись заявления каждой из сторон, в которых то появлялась надежда договориться, то стремительно исчезала.
Фото: Instagram @pashaev.elman
Представитель заслуженного артиста Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил в интервью ТАСС, что принято решение больше не предлагать семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Пашаев пояснил, что ранее во время встречи ему показалось, что брат погибшего Валерий «разумный человек, который готов к конструктивному диалогу». Однако позднее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших делу о смертельной аварии с участием актер, заявил, что семья никаких денег брать не будет.
«И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением», — подчеркнул Эльман Пашаев.
«Судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышают трех миллионов рублей даже при наличии иждивенцев у погибшего. Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке», — объяснил адвокат Александр Мельцев.
В свою очередь Эльман Пашаев от лица актера заявлял, что разговора о 100 миллионах рублей, которые заявлялись в прессе, идти не может, но Ефремов достаточно обеспеченный человек, готовый идти на серьезные выплаты.
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