Самое большое Знамя Победы развернули парашютисты над Подмосковьем — видео

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Светлана Александрова
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Уникальные показательные прыжки приурочены к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

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Фото, видео: АО «Технодинамика»

Тема:
День Победы

Парашютисты развернули в небе над Подмосковьем самое большое в истории Знамя Победы. Шоу состоялось во время серии уникальных показательных прыжков, организованных в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны холдингом «Технодинамика» госкорпорации Ростех.

Как сообщили в компании, размер флага — 15 на 25 метров, весит он более 110 килограммов. Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на парашютах типа «крыло», разработанных «Технодинамикой». Эти парашюты предназначены для десантирования с самолетов и вертолет для доставки на землю больших грузов.

Кроме Знамени Победы был развернут также гигантский российский триколор. Полотнище размером 20 на 30 метров весит вместе с креплением более 120 килограммов.

«Лишь немногие парашютисты мира выполняют прыжки с флагами подобного размера. Уникальным делает прыжок и вес флагов», — отметил парашютист-испытатель, советник гендиректора по парашютостроению «Технодинамики» Сергей Хурсевич.

Как сообщает пресс-служба холдинга, парашютная отрасль нашей страны начала бурно развиваться именно в годы Великой Отечественно войны. Парашюты ПД-41 и ПД-42м для Красной Армии уже тогда выпускали предприятия, входящие сегодня в состав «Технодинамики», в подмосковном Солнечногорске и в Иваново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции Парада Победы.

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