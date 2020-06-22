«Не бойся бросить пить!» — Сокурсница дала совет Михаилу Ефремову

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Василий Заика
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Поэтесса Валерия Коренная считает, что если бы актер вел трезвый образ жизни, трагедии бы не случилось.

«Не бойся бросить пить!» — Сокурсница дала совет Михаилу Ефремову

Фото: Кадр из кинофильма "День выборов 2"

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сокурсница Михаила Ефремова поэтесса Валерия Коренная на своей странице в Facebook опубликовала обращение к актеру. По ее словам, заслуженный артист РФ в юности был добрым и остроумным мальчишкой, но алкоголь и наркотики сделали свое грязное дело, потянув талант за собой.

«Даже самый большой талант не может соперничать с этим ядом, который сильнее самого сильного человека. То, что ты, стеснительно посмеиваясь, называл „пьянством“ — на самом деле алкоголизм. Ты знаешь это и без меня, учитывая стаж пития. Если бы ты не пил вообще, этой трагедии не было бы. Даже если бы она случилась, когда ты был трезв, сегодня мы говорили бы совсем о другом деле», — написала Валерия Коренная.

Facebook @valeriya.korennaya

Поэтесса призвала Михаила Ефремова одуматься и не бояться завязать с пагубными привычками. Сокурсница Михаила Ефремова подчеркнула, что его актерские способности «на трезвую голову» станут только ярче. Кроме того, изменится и круг общения, в котором останутся только друзья, а не собутыльники.

Валерия Коренная добавила, что вокруг Михаила Ефремова всегда крутились только те, кому выгодно было видеть артиста нетрезвым.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент известный артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер сел за руль пьяным.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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