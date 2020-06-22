Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер сел за руль пьяным

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Василий Заика
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Эльман Пашаев опроверг слухи, что заслуженный артист РФ напился якобы из-за признания дочери в нетрадиционной ориентации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью изданию «Собеседник» объяснил, почему актер сел за руль пьяным. По словам юриста, 8 июня православные верующие праздновали Духов день, и заслуженный артист РФ позволил себе выпить.

Эльман Пашаев утверждает, что в этот же вечер Михаилу Ефремову позвонил друг с Украины. Мужчина сообщил, что его близкие родственники оказались в больнице в тяжелом состоянии и попросил помочь. Неравнодушный нетрезвый актер сел за руль и отправился в клинику.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — заявил Эльман Пашаев.

Адвокат опроверг слухи, что Михаил Ефремов напился 8 июня якобы из-за признания дочери Анны-Марии в нетрадиционной ориентации.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сцены с Ефремовым вырежут из сериала о вампирах.

Тема:
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