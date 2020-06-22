Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?

|
Светлана Александрова
33

С 23 июня в столице заработают кафе и рестораны, откроются детские площадки и фитнес-центры.

Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 23 июня третьего этапа снятия ограничений, введенных ранее в столице из-за пандемии коронавируса. В своем блоге он отметил, что ситуация с распространением инфекции в городе существенно улучшилась.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8–14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев», — подчеркнул Собянин.

По его словам, это позволяет сделать «следующий очень серьезный шаг» по выходу из ограничений. Так, уже с завтрашнего дня в Москве заработают кафе и рестораны, а также бассейны, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, к привычному режиму работы вернутся детские сады, библиотеки, и учреждения соцзащиты, возобновятся прогулки по Москве-реке на речных трамваях.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах», — сообщил Сергей Собянин.

Отменяются также ограничения на работу турагентств, но экскурсии по Москве пока останутся под запретом. Пока остаются в силе и ограничения на массовые мероприятия, по-прежнему «стоит на паузе» и индустрия развлечений.

Мэр столицы напомнил также о необходимости и далее носить маски и перчатки, и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Собянин высказал мнение, что рынок общепита в российской столице сможет восстановиться до прежнего уровня через пару месяцев после снятия «коронавирусных» ограничений.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 июн
Голикова: носить маски россиянам придется и осенью
22 июн
«Пришлось отложить»: Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов»
22 июн
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
22 июн
Пушков назвал «странным» новое появление коронавируса в Китае
22 июн
Почему стандартная медицинская маска защищает ребенка на 20% хуже, чем взрослого
21 июн
Какая связь между группой крови и смертностью от коронавируса?
21 июн
Денис Проценко и еще четыре врача получили звание Героя Труда за борьбу с COVID-19
21 июн
Вирусологи обеспокоены новой вспышкой коронавируса в Пекине
20 июн
Юрий Стоянов призвал наделить врачей особым статусом за борьбу с коронавирусом
20 июн
Стало известно о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона с коронавирусом

Читайте также

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
69.48
-0.09 77.83
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
«В реанимации»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, переболевшего COVID-19
21:44
Автомобиль протаранил остановку в Петербурге — видео
21:32
Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?
21:15
Звезда «Деффчонок» предупредила о новой волне травли Асмус из-за развода
20:49
Виновата ли Венера? Василиса Володина объяснила причины развода Харламова и Асмус
20:37
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

Сейчас читают

«Развод будет сложный»: таролог поведала, почему разошлись Асмус и Харламов
Линия богатства: как по руке распознать будущих миллионеров?
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок