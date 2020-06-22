Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 23 июня третьего этапа снятия ограничений, введенных ранее в столице из-за пандемии коронавируса. В своем блоге он отметил, что ситуация с распространением инфекции в городе существенно улучшилась.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8–14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев», — подчеркнул Собянин.

По его словам, это позволяет сделать «следующий очень серьезный шаг» по выходу из ограничений. Так, уже с завтрашнего дня в Москве заработают кафе и рестораны, а также бассейны, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, к привычному режиму работы вернутся детские сады, библиотеки, и учреждения соцзащиты, возобновятся прогулки по Москве-реке на речных трамваях.

«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах», — сообщил Сергей Собянин.

Отменяются также ограничения на работу турагентств, но экскурсии по Москве пока останутся под запретом. Пока остаются в силе и ограничения на массовые мероприятия, по-прежнему «стоит на паузе» и индустрия развлечений.

Мэр столицы напомнил также о необходимости и далее носить маски и перчатки, и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Собянин высказал мнение, что рынок общепита в российской столице сможет восстановиться до прежнего уровня через пару месяцев после снятия «коронавирусных» ограничений.