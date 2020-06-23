Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара ожидается в столице и других регионах на западе европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам главного метеоролога страны, неделя осадков в Москве сменится солнечной погодой, а похолодание — резким потеплением. В пятницу в европейской части России установится 25-30 градусов тепла. Это на четыре-пять градусов выше нормы для конца июня.

Как уточняет Вильфанд, в столичном регионе пока держится 17-19 градусов со знаком плюс. В середине недели потеплеет до 23-25, а к субботе и воскресенью столбик термометра поднимется до 26-31 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что последствия разгула стихии устраняют в нескольких регионах страны. Ливни, грозы, град и ураганный ветер обрушились на Крым и Краснодарский край, Бурятию и Хакасию. А на Алтае в день летнего солнцестояния выпал снег.