Лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык, более известный широкой публике как Рома «Зверь», назвал праздник выпускников «Алые паруса» событием, объединяющим выпускников всей России. Об этом он рассказал в ходе подготовки к выступлению на предстоящем грандиозном шоу, которое пройдет 27 июня в Петербурге.

По словам музыканта, для молодежи это очень важный день — шаг во взрослую жизнь.

«Для них это конец молодости, детства и они переходят в другую плоскость уже более взрослой жизни. Больше ответственности, больше и возможностей исполнения желаний. Все отпускают школу и идут в будущее. Конечно, для них это очень важный день, они радуются и отрываются по полной», — сказал лидер группы «Звери».

Роман Билык посетовал, что из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки глобальное мероприятие с большой традицией пройдет в Петербурге в режиме онлайн. Он подчеркнул, что главное для выпускников — оставаться честными по отношению к себе и нести ответственность за себя, а также за свое будущее.

«Прекрасное мероприятие с большой традицией. <…> Жалко, что в этом году именно вот так оно пройдет, но ничего не поделать! Главное — другое, мне кажется! <…> Когда молодые люди заканчивают школу, важно пойти учиться именно в то учебное заведение, которое близко, а не то, которое навязывают родители, общество. Важно оставаться честным по отношению к себе. Если ты пойдешь учиться туда, куда не тянет и не интересно, то ты потеряешь время, а это очень плохо, и скажется потом на твоем будущем. Очень важно понять, кем ты хочешь стать», — заключил Роман Билык.

27 июня праздничный концерт будет транслироваться в эфире и Пятого канала, и на сайте 5-tv.ru. Перед зрителями выступят Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери» и другие.

Главные моменты праздника «Алые паруса» — водное шоу и проход брига «Россия» по акватории Финского залива Балтийского моря будут показаны по всем федеральным телеканалам.

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов», по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

В этом году «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного вечера, участниками которого будут сотни тысяч учащихся. И не только школ. Грандиозный праздник «Алые паруса» подарит сказку и выпускникам высших учебных заведений.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, которое посвящено выпускникам школ. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года. Его появление в конце 60-х было навеяно романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», правительству Петербурга и Пятому каналу.

В этом году легендарный парусник зрители Пятого канала и пользователи сайта 5-tv.ru увидят в тот же день, когда этот праздник впервые состоялся на берегах Невы.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дуэт RASA назвал «Алые паруса» в Петербурге самым грандиозным выпускным.