«Чувствительная тема»: Петер Сийярто о соблюдении языковых прав венгров на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям» прокомментировал украинский закон об образовании, принятый в 2017 году, который существенно ограничил права национальных меньшинств в стране.

В Будапеште не единожды выражали протест политике киевских властей, и по данному вопросу идет постоянный диалог. 25 июня в столице Украины запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

«Возвращаясь к перипетиям истории. Для нас, венгров, границы государства и границы проживания нации не совпадают. Венгры живут на территории Украины, в так называемой Закарпатской области. И мы, конечно же, настаиваем на соблюдении их прав, особенно когда речь идет об их праве на родной язык. Возможно, это сложно понять с точки зрения тех, кто принадлежит к большой языковой семье, такой как славянская. Но мы, венгры, по сути дела одиночки. Вокруг нас нет ни одного родственного языка. Мы своего рода остров. Вот почему для венгров язык — очень чувствительная тема», — сказал глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто отметил, что в недавнем прошлом венгры в Незалежной имели право говорить на родном языке в школах, СМИ, высших учебных заведениях, а также использовать его при обращении в органы государственной власти. В настоящее время национальное сообщество на Украине полностью лишено такой возможности. В Будапеште заинтересованы, как никогда, в улучшении положения живущих в Закарпатье венгров.

Петер Сийярто подчеркнул, что прежнее правительство Украины абсолютно не располагало к диалогу. Нынешняя киевская власть настроена менее решительно.

«Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся. Я рассказал об этом Дмитро (Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины — Прим.ред.), он, кстати, хороший человек. Мне понравилось с ним работать. Я заверил его, что мы со своей стороны дополнительных сложностей чинить не будем», — сказал Петер Сийярто.

В Будапеште выразили намерение и в дальнейшем защищать права своих соплеменников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан.