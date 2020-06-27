«Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки
Президент Украины в ходе визита в Херсонскую область принял участие в открытии реконструированного поля стадиона «Энергия».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Khersonline.net; YouTube / НАШ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область поиграл в футбол с мэром Новой Каховки Владимиром Коваленко. Лидер Незалежной принял участие в открытии реконструированного поля стадиона «Энергия», на котором «погонял» мяч с градоначальником.
Во время импровизированной футбольной встречи Владимир Зеленский радовался как ребенок.
«Мэр нормально принимает… Как в детстве, кайф! А вы точно управляете городом или тренируетесь?», — спросил украинский лидер.
Местный глава ответил Владимиру Зеленскому, что успевает и руководить, и тренироваться, и проводить концерты для женщин к 8-му Марта.
Президент Незалежной поздравил молодых футболистов с «нормальным стадионом» и пожелал спортивных побед.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных.
- 26 июн
- Украинская певица Navkа подверглась разбойному нападению под Николаевом
- 26 июн
- Саакашвили расстроен, что Россия побеждает Украину на «фронте реформ»
- 25 июн
- Украина направила ноту протеста РФ из-за Парада Победы в Крыму
- 25 июн
- «Готовы расстреливать людей на улицах» — депутат Рады о плане уничтожения Украины
- 25 июн
- Депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных
- 24 июн
- Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
- 24 июн
- «Чувствительная тема»: Петер Сийярто о соблюдении языковых прав венгров на Украине
- 23 июн
- Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
- 23 июн
- В Киеве насчитали России многомиллионный долг за базирование флота в Крыму
- 23 июн
- Экс-министр Украины математически рассчитал шансы победы над Россией
Читайте также
73%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?