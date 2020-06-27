Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область поиграл в футбол с мэром Новой Каховки Владимиром Коваленко. Лидер Незалежной принял участие в открытии реконструированного поля стадиона «Энергия», на котором «погонял» мяч с градоначальником.

Во время импровизированной футбольной встречи Владимир Зеленский радовался как ребенок.

«Мэр нормально принимает… Как в детстве, кайф! А вы точно управляете городом или тренируетесь?», — спросил украинский лидер.

Местный глава ответил Владимиру Зеленскому, что успевает и руководить, и тренироваться, и проводить концерты для женщин к 8-му Марта.

Президент Незалежной поздравил молодых футболистов с «нормальным стадионом» и пожелал спортивных побед.

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