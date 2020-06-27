«Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки

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Василий Заика
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Президент Украины в ходе визита в Херсонскую область принял участие в открытии реконструированного поля стадиона «Энергия».

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Фото, видео: Khersonline.net; YouTube / НАШ

Тема:
Украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область поиграл в футбол с мэром Новой Каховки Владимиром Коваленко. Лидер Незалежной принял участие в открытии реконструированного поля стадиона «Энергия», на котором «погонял» мяч с градоначальником.

Во время импровизированной футбольной встречи Владимир Зеленский радовался как ребенок.

«Мэр нормально принимает… Как в детстве, кайф! А вы точно управляете городом или тренируетесь?», — спросил украинский лидер.

Местный глава ответил Владимиру Зеленскому, что успевает и руководить, и тренироваться, и проводить концерты для женщин к 8-му Марта.

Президент Незалежной поздравил молодых футболистов с «нормальным стадионом» и пожелал спортивных побед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных.

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