«Он шел к этому»: Худрук МХАТа возложил на общество часть вины Ефремова
Эдуард Бояков уверен, что люди формировали в заслуженном артисте РФ чувство безнаказанности.
Фото: www.globallookpress.com /Ekaterina Tsvetkova
Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, чувствовал свою безнаказанность, которая взращивалась в нем обществом, считает художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. По его мнению, нельзя полностью перекладывать ответственность за случившееся исключительно на звезд.
«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — заявил Бояков в интервью Радио «Комсомольская правда».
Обычные люди тоже несут ответственность за формирование «звездности» у известных людей, утверждает худрук МХАТа. По его мнению, своими лайками и перепостами общество «развивает эту плесень». В итоге люди, не обладающие «духовным авторитетом» и подходящими «интеллектуальными данными», возносятся на вершину. Бояков призвал отказаться называть таких людей «звездами» и «поставить их на место».
«Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — сказал худрук МХАТа.
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист нарушил правила дорожного движения и на своей иномарке протаранил Lada, водитель которой скончался от полученных травм в больнице. Ефремова отправили под домашний арест.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина назвала свою версию причины пьяного ДТП с участием актера.
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