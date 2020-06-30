«Он шел к этому»: Худрук МХАТа возложил на общество часть вины Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, чувствовал свою безнаказанность, которая взращивалась в нем обществом, считает художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. По его мнению, нельзя полностью перекладывать ответственность за случившееся исключительно на звезд.

«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — заявил Бояков в интервью Радио «Комсомольская правда».

Обычные люди тоже несут ответственность за формирование «звездности» у известных людей, утверждает худрук МХАТа. По его мнению, своими лайками и перепостами общество «развивает эту плесень». В итоге люди, не обладающие «духовным авторитетом» и подходящими «интеллектуальными данными», возносятся на вершину. Бояков призвал отказаться называть таких людей «звездами» и «поставить их на место».

«Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место», — сказал худрук МХАТа.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист нарушил правила дорожного движения и на своей иномарке протаранил Lada, водитель которой скончался от полученных травм в больнице. Ефремова отправили под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина назвала свою версию причины пьяного ДТП с участием актера.