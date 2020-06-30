Видео: Петербург накрыл шторм — город почти не видно за стеной дождя
Петербуржцы делятся в соцсетях кадрами стихии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Barbara Boensch, Instagram @nestoypodgruzom, @nzakonovafoto, @ta_vis, @marinko58, @l_deryusheva, @yana_kozlovaval
Санкт-Петербург накрыл шторм. Стена дождя с грозой и сильным ветром наползла на Северную столицу со стороны Финского залива. Жители прибрежных, западных районов города делятся в соцсетях впечатляющими кадрами стихии. Судя по видео, некоторые улицы превратились в реки, а деревья треплют порывы ветра. Некоторые сообщают, что идет снег с дождем.
Сообщений о пострадавших и происшествиях пока не появлялось. Перед надвигающимся штормом городские власти закрыли для посетителей парки и скверы, а автомобилистам было рекомендовано убрать машины из-под деревьев или шатких конструкций.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предыдущий шторм, пронесшийся над Петербургом 18 июня, унес две жизни: от удара молнии погиб семилетний ребенок, и скончался крановщик упавшего башенного крана.
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