Санкт-Петербург накрыл шторм. Стена дождя с грозой и сильным ветром наползла на Северную столицу со стороны Финского залива. Жители прибрежных, западных районов города делятся в соцсетях впечатляющими кадрами стихии. Судя по видео, некоторые улицы превратились в реки, а деревья треплют порывы ветра. Некоторые сообщают, что идет снег с дождем.

Сообщений о пострадавших и происшествиях пока не появлялось. Перед надвигающимся штормом городские власти закрыли для посетителей парки и скверы, а автомобилистам было рекомендовано убрать машины из-под деревьев или шатких конструкций.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предыдущий шторм, пронесшийся над Петербургом 18 июня, унес две жизни: от удара молнии погиб семилетний ребенок, и скончался крановщик упавшего башенного крана.