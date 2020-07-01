Петербург накрыл сильный шторм. Стихия взяла город в кольцо и даже добралась до центра. Порывов ветра не выдержали деревья, дорожные знаки и рекламные щиты. Повреждены несколько автомобилей, четверо человек доставлены в больницу.

В некоторых районах города - перебои с электричеством, были задержаны пригородные электропоезда. Закрыты городские скверы и парки, мобилизованы все коммунальные службы, в МЧС призвалигорожан к осторожности.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предыдущий шторм, пронесшийся над Петербургом 18 июня, унес две жизни: от удара молнии погиб семилетний ребенок, и скончался крановщик упавшего башенного крана.