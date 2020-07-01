Четыре человека пострадали в результате шторма в Петербурге — видео
Разгул стихии привел к повреждению автомобилей и проблемам с электричеством.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Петербург накрыл сильный шторм. Стихия взяла город в кольцо и даже добралась до центра. Порывов ветра не выдержали деревья, дорожные знаки и рекламные щиты. Повреждены несколько автомобилей, четверо человек доставлены в больницу.
В некоторых районах города - перебои с электричеством, были задержаны пригородные электропоезда. Закрыты городские скверы и парки, мобилизованы все коммунальные службы, в МЧС призвалигорожан к осторожности.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предыдущий шторм, пронесшийся над Петербургом 18 июня, унес две жизни: от удара молнии погиб семилетний ребенок, и скончался крановщик упавшего башенного крана.
- 30 июн
- Июль будет теплым на всей территории России — Гидрометцентр
- 30 июн
- Видео: Петербург накрыл шторм — город почти не видно за стеной дождя
- 29 июн
- В Петербург возвращаются дожди
- 29 июн
- Российские регионы оказались под властью разгула стихии
- 28 июн
- Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?
- 26 июн
- Владивосток уходит под воду — видео
- 26 июн
- Европейскую часть России ожидает аномальное похолодание
- 26 июн
- Владивосток заливают дожди, в Москве — солнце: какая погода ждет россиян
- 25 июн
- Доктор Комаровский поделился необычным лайфхаком по спасению от жары
- 25 июн
- Россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня
Читайте также
77%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?