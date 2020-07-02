«Хожу к психологу»: Никита Ефремов признался, что принимал стимуляторы

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Валентин Черников
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Сын устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова рассказал, как пережил трагедию отца.

«Хожу к психологу»: Никита Ефремов признался, что принимал стимуляторы

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Трагедия, произошедшая 8 июня в Москве по вине Михаила Ефремова, выбила из колеи его сына Никиту. Последствия смертельного ДТП на Смоленской площади вызвали в нем много сильных чувств и эмоций. Справиться с болью и принять эту ситуацию ему помогла «группа поддержки». Об этом молодой актер рассказал в интервью «Известиям».

В разговоре собеседники не обошли тему алкоголя и наркотиков, которые стали причиной громкой аварии. И то, и другое впоследствии нашли в крови у Михаила Ефремова. Как признался Никита, в свое время эти пагубные вещи не обошли и его.

«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — сказал Ефремов-младший.

Молодой человек согласился, что актерская профессия сложная и даже «шизоидная». По его мнению, от нее важно отстраняться и уметь отдыхать. Иначе последствия чреваты психологическими проблемами. Но если другие нередко прикладываются к допингу, Никита избрал другой метод.

«Лично я хожу к психологу. Вообще психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других? Ведь при этом исчезает легкость, вдохновение. Покупка машины, айфона или первого места в рейтинге долгосрочного счастья не даст. Мир и спокойствие внутри себя покруче будут», — подытожил Ефремов.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади актер Михаил Ефремов выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате множественных травм мужчина скончался в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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