Выпускники российских школ начали сдавать ЕГЭ

Для выпускников школ сегодня начинается горячая пора — период сдачи единых госэкзаменов. Тесты в этом году перенесли на более поздний срок из-за коронавируса. Первый предмет — по выбору: география, литература, информатика. Начало испытаний — в 10 часов утра, школьники на Дальнем Востоке и Забайкалье уже начали писать экзамен. Помимо традиционной проверки личности выпускников, организаторы следили за соблюдением мер безопасности жизни и здоровья школьников.

«Наш пункт соответствует всем требованиям: на входе и территории — разметка, вход малыми группами, у каждой школы свое время прибытия на пункт во избежании скопления участников экзамена", - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Елена Анисимова.

ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. И сдать экзамен они могут только один раз. Для тех, кто не смог явиться на ЕГЭ по уважительной причине, дополнительно проведут тесты с 3 по 8 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут учиться дети с 1 сентября.