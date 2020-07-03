Выпускники российских школ начали сдавать ЕГЭ
Сегодня обучающиеся проходят тестирование по трем предметам: география, литература и информатика.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Для выпускников школ сегодня начинается горячая пора — период сдачи единых госэкзаменов. Тесты в этом году перенесли на более поздний срок из-за коронавируса. Первый предмет — по выбору: география, литература, информатика. Начало испытаний — в 10 часов утра, школьники на Дальнем Востоке и Забайкалье уже начали писать экзамен. Помимо традиционной проверки личности выпускников, организаторы следили за соблюдением мер безопасности жизни и здоровья школьников.
«Наш пункт соответствует всем требованиям: на входе и территории — разметка, вход малыми группами, у каждой школы свое время прибытия на пункт во избежании скопления участников экзамена", - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Елена Анисимова.
ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. И сдать экзамен они могут только один раз. Для тех, кто не смог явиться на ЕГЭ по уважительной причине, дополнительно проведут тесты с 3 по 8 августа.
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