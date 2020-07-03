«Очевидно, что за рулем были марсиане» — Добровинский о невиновности Ефремова

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 16

Представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о резонансном ДТП в центре Москвы с участием известного актера, не

«Очевидно, что за рулем были марсиане» — Добровинский о невиновности Ефремова

Фото: ТАСС / Михаил Джапаридзе

Представляющий интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский с иронией прокомментировал заявление своего коллеги Эльмана Пашаева о невиновности его клиента известного актера Михаила Ефремова.

«Очевидно, что за рулем находилась нечистая сила или марсиане. Вот, в этой коллизии разобраться, конечно, сложно. Все-таки приговор марсианам…» — все, что смог сказать на это адвокат пострадавшей стороны.

Добровинский напомнил, что множество людей видели, что знаменитый актер был участником смертельного ДТП на Смоленской площади.

«Если виновата машина, то мне не очень понятно, что она сделала сама. А господин Ефремов, который находился в состоянии алкогольного и наркотического, если он не виноват, то он, значит, находился не за рулем, но так как есть свидетели, что он обычно был один…» — попробовал логически рассудить адвокат.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, защитник Ефремова заявил, что актер не признает своей вины в данном происшествии, но при этом готов выплатить компенсацию пострадавшей стороне, так как в ДТП принимал участие его автомобиль.

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