Из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском

Ураган уничтожил палаточный лагерь под Красноярском. В Дзержинском районе региона из-за разгула стихии начали валиться деревья, расположенные рядом с людьми. В результате четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы, один человек погиб. Повреждения получили около 20 автомобилей и десяти палаток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сотрудники МЧС и краевые спасатели устраняют последствия непогоды, разбушевавшейся в области, расчищают территорию и распиливают деревья. Всего к работам привлечены 33 человека и десять единиц техники. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия сильного урагана устраняют в Красноярском крае. Несколько деревень с населением 14 тысяч человек — остались без света.