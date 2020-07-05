Из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском
Из-за порывов ветра прямо на людей начали валиться деревья.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; vk.com/5kanalnews
Ураган уничтожил палаточный лагерь под Красноярском. В Дзержинском районе региона из-за разгула стихии начали валиться деревья, расположенные рядом с людьми. В результате четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы, один человек погиб. Повреждения получили около 20 автомобилей и десяти палаток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Сотрудники МЧС и краевые спасатели устраняют последствия непогоды, разбушевавшейся в области, расчищают территорию и распиливают деревья. Всего к работам привлечены 33 человека и десять единиц техники. Состояние пострадавших уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия сильного урагана устраняют в Красноярском крае. Несколько деревень с населением 14 тысяч человек — остались без света.
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