Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Как стало известно 5-tv.ru, артисту вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения.

Актер, устроивший пьяное ДТП, свою вину не признает.

Заслуженный артист Михаил Ефремов, 8 июня, управляя своим внедорожником в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на Смоленской площади выехала на сторону встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада». За рулем отечественной машины находился водитель-курьер Сергей Захаров. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на следующее утро в НИИ имени Склифосовского, куда был срочно госпитализирован с места аварии. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, которое после смерти пострадавшего водителя было переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский прокомментировал высказывания защиты о невиновности Михаила Ефремова.