Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека
Актер, устроивший пьяное ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня, свою вину не признает.
Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда
Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Как стало известно 5-tv.ru, артисту вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения.
Актер, устроивший пьяное ДТП, свою вину не признает.
Заслуженный артист Михаил Ефремов, 8 июня, управляя своим внедорожником в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на Смоленской площади выехала на сторону встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада». За рулем отечественной машины находился водитель-курьер Сергей Захаров. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на следующее утро в НИИ имени Склифосовского, куда был срочно госпитализирован с места аварии. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, которое после смерти пострадавшего водителя было переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский прокомментировал высказывания защиты о невиновности Михаила Ефремова.
- 6 июл
- «Я видел экспертизу»: Добровинский прокомментировал высказывания защиты о невиновности Ефремова
- 5 июл
- «Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
- 4 июл
- Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова подтвердил информацию о завершении расследования
- 4 июл
- Адвокат Ефремова опроверг прекращение расследования по ДТП с актером
- 4 июл
- Расследование уголовного дела по ДТП с актером Ефремовым завершено
- 4 июл
- Защитник Ефремова прокомментировал версию о возможной эпилепсии у актера
- 4 июл
- Собчак о «невиновности» Ефремова: «Его адвокат давно вызывает вопросы»
- 4 июл
- «Действительно может»: Каковы шансы Ефремова доказать припадок во время ДТП
- 4 июл
- Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
- 3 июл
- «Версия непродуктивна»: Жорин раскритиковал заявление Ефремова о невиновности в пьяном ДТП
Читайте также
53%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?