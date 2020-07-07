«Место силы»: сын Михаила Ефремова уехал из Москвы — видео
Путешествие потребовалось Никите Ефремову, чтобы «вернуться к себе».
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Фото, видео: Instagram @efremovefremov, @xenichez
Актер столичного театра «Современник» Никита Ефремов, тяжело переживающий скандал вокруг смертельного «пьяного» ДТП с участием его отца Михаила Ефремова, решил уехать подальше от Москвы и отправился путешествовать по Алтаю. На своей странице в Instagram он опубликовал уже несколько снимков и видео с отчетами о поездке. Ефремов-младший признался, что это особенное для него место и приезжает он туда второй год подряд.
«Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент — природа, люди, звуки, цвета, запахи», — написал артист под серией фото с невероятной красоты пейзажами.
По словам Никиты, первые дни поездки он «по инерции» продолжал пользоваться телефоном, но потом стал воспринимать его только как фотоаппарат.
«И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе», — написал Ефремов.
Как сообщает интернет-портал «Дни.ру», вместе с актером путешествуют друзья и его возлюбленная Мария Ивакова. Компания уже побывала на Телецком озере, посмотрела на водопад Чоодор и совершила экскурсию на вертолете.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Никита Ефремов признался, что ходит к психологу.
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