Актер столичного театра «Современник» Никита Ефремов, тяжело переживающий скандал вокруг смертельного «пьяного» ДТП с участием его отца Михаила Ефремова, решил уехать подальше от Москвы и отправился путешествовать по Алтаю. На своей странице в Instagram он опубликовал уже несколько снимков и видео с отчетами о поездке. Ефремов-младший признался, что это особенное для него место и приезжает он туда второй год подряд.

«Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент — природа, люди, звуки, цвета, запахи», — написал артист под серией фото с невероятной красоты пейзажами.

Instagram @efremovefremov

По словам Никиты, первые дни поездки он «по инерции» продолжал пользоваться телефоном, но потом стал воспринимать его только как фотоаппарат.

«И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе», — написал Ефремов.

Как сообщает интернет-портал «Дни.ру», вместе с актером путешествуют друзья и его возлюбленная Мария Ивакова. Компания уже побывала на Телецком озере, посмотрела на водопад Чоодор и совершила экскурсию на вертолете.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Никита Ефремов признался, что ходит к психологу.