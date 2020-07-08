Петербург отмечает особо значимую историческую дату — ровно 75 лет назад состоялся Ленинградский День Победы.

И для вернувшихся с войны, это был не просто Парад. Его участники — бойцы Ленинградской гвардии, кто прорывал блокаду родного города.

Воспоминания участников смотрите в репортаже Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять тысяч фейерверков запустили в Москве во время праздничного салюта.