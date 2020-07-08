Ленинградский День Победы 75 лет назад: воспоминания его участников — видео

Эфирная новость 12

Именно тогда вернувшихся в Ленинград красноармейцев всем городом обнимали, целовали, жали руки, забрасывали подарками, угощали папиросами и звали в гости.

Фото, видео: ТАСС / Федосеев Василий; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Петербург отмечает особо значимую историческую дату — ровно 75 лет назад состоялся Ленинградский День Победы.

И для вернувшихся с войны, это был не просто Парад. Его участники — бойцы Ленинградской гвардии, кто прорывал блокаду родного города.

Воспоминания участников смотрите в репортаже Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять тысяч фейерверков запустили в Москве во время праздничного салюта.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
31 янв
«Охота на ведьм не нужна»: Песков о скандальном поздравлении блокадников в Керчи
31 янв
Чиновница, подарившая блокадникам в Керчи батоны, уйдет в отставку
29 янв
В память о жертвах блокадного Ленинграда в городах РФ прозвучал «Реквием» Верди
28 янв
Реконструкция Ленинградского победного салюта состоялась в Петербурге
28 янв
Как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда
28 янв
В Мариинском театре прозвучала Седьмая «блокадная» симфония Шостаковича
27 янв
Ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах
27 янв
Онлайн-трансляция реконструкции Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года
27 янв
Историк: блокада Ленинграда была спланирована в мае 1941 года
27 янв
Тест на знание истории блокады Ленинграда

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:14
Арбенина рассказала, как родилось название нового альбома «Ночных снайперов»
9:07
Ленинградский День Победы 75 лет назад: воспоминания его участников — видео
8:56
Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
8:47
ТОП-5 женских привычек, которые раздражают мужчин
8:43
Губы 99%: Бузова привела доказательства своей красоты с помощью приложения
8:36
Журналистка случайно показала голое фото своей подруги-модели

Сейчас читают

«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
«Может это возмездие»: Цимбалюк-Романовская о своей причастности к смерти Норкиной
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок