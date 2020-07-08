Ленинградский День Победы 75 лет назад: воспоминания его участников — видео
Именно тогда вернувшихся в Ленинград красноармейцев всем городом обнимали, целовали, жали руки, забрасывали подарками, угощали папиросами и звали в гости.
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Фото, видео: ТАСС / Федосеев Василий; 5-tv.ru
Петербург отмечает особо значимую историческую дату — ровно 75 лет назад состоялся Ленинградский День Победы.
И для вернувшихся с войны, это был не просто Парад. Его участники — бойцы Ленинградской гвардии, кто прорывал блокаду родного города.
Воспоминания участников смотрите в репортаже Андрея Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять тысяч фейерверков запустили в Москве во время праздничного салюта.
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