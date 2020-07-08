День России предложили перенести на 1 июля
С такой инициативой выступила член Общественной палаты России Ирина Волынец.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Carsten Reisinger; Известия / Дмитрий Коротаев; ТАСС / Щербак Александр
Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину.
Общественница указала, у многих граждан 12 июня ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с обретением независимости страны. Наиболее подходящей датой для столь значимого праздника Волынец посчитала день, когда завершилось общероссийское голосование по поправкам к Основному закону страны.
«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, прошу вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий для утверждения даты окончания голосования — 1 июля — Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — обратилась к главе государства Волынец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, длившеся на протяжении недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.
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