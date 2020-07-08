День России предложили перенести на 1 июля

Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину.

Общественница указала, у многих граждан 12 июня ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с обретением независимости страны. Наиболее подходящей датой для столь значимого праздника Волынец посчитала день, когда завершилось общероссийское голосование по поправкам к Основному закону страны.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, прошу вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий для утверждения даты окончания голосования — 1 июля — Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — обратилась к главе государства Волынец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, длившеся на протяжении недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.