За два года на посту губернатора Хабаровского края Сергей Фургал никак не изменил экономическую ситуацию в регионе и занимался в основном популизмом, считает политолог, директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко.

«Проводилась политика „латания дыр“, не было презентовано конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Вчера Фургал выступал перед депутатами, так же ничего не было сказано о том, как Хабаровский край будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были общие фразы, акцент на популизм», — приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Наливайко, команда Фургала с самого начала считала основной задачей поддержание имиджа одного человека — главы региона.

«С ней они справились на „пять“… Но в части социально-экономических показателей похвастаться нечем. За два года вырос госдолг, идет падение уровня жизни, отток населения», — констатировал политолог.

Он также высказал мнение, что в случае снятия Фургала с должности губернатора, оптимальным решением было бы назначение руководителем региона «беспартийного человека со стороны», поскольку собственная «кадровая скамейка» в регионе ограничена.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, обойдя во втором туре действующего на тот момент главу региона Вячеслава Шпорта. 9 июля Фургала задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах.