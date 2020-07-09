Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР после задержания Фургала
По словам лидера фракции, подозреваемый в убийствах чиновник не будет исключен из либерально-демократической партии.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; Telegram @bbbreaking
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты Либерально-демократической партии могут сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — возмутился политик на заседании Госдумы.
По его словам, к протестам могут присоединиться и другие чиновники.
«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к „Лефортово“, и стоять там, пока не освободят Фургала», — добавил Жириновский.
В том числе, как отметил лидер ЛДПР, из солидарности уйти в отставку могут и главы других городов: например, Смоленска, Владимира.
Жириновский подчеркнул, что подозреваемый в организации убийств Фургал не будет исключен из партии. ЛДПР всегда «будет защищать своих людей», уверил политик.
«Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше. Надо было как-то их остановить», —высказал возмущение Жириновский.
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005годах в Хабаровском крае и Амурской области. На Фургала возбуждено дело об организации покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в рамках уголовного дела против Фургала задержаны также два депутата от ЛДПР.
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