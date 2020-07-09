Без света и под водой: видео последствий мощного урагана в Калужской и Тульской областях

В Калужской и Тульской областях устраняют последствия мощного шторма. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Без света остались десятки населенных пунктов.

В Туле ураган выворачивал с корнем деревья, переворачивал автобусные остановки, валил дорожные знаки и срывал крыши с домов. Повреждены сотни автомобилей. Владельцам только предстоит подсчитать убытки. В результате ливня дороги за считанные минуты ушли под воду. Встал общественный транспорт.

Непогода накрыла и Сибирь. После изнуряющей жары в Красноярский край пришли грозы. Всего за несколько часов в регионе выпала четверть месячной нормы осадков. Ливневая канализация не справилась, и на дороги хлынула вода. Сейчас циклон движется в сторону Омска. Там объявлено экстренное предупреждение.