Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере
Игорь Трунов напомнил, что в обязанности государственных чиновников входил контроль за ситуацией в учреждении.
Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
Адвокат Игорь Трунов намерен написать заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по факту пожара в лагере «Холдоми». Правозащитник, представляющий интересы семей пострадавших и погибших, отметил, что учреждение функционировало по государственной программе, и чиновники были обязаны следить за ситуацией в нем и обеспечить пожарную безопасность на должном уровне.
«Он участвовал в открытии „Холдоми“, он участвовал в освоении денег, выделенных из бюджета РФ на этот лагерь. Он знал о том, что там происходит с пожарной безопасностью, но не предпринял никаких мер для ее организации на должном уровне. Здесь с нашей точки зрения есть состав халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей», — цитирует ТАСС Трунова.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В момент инцидента в лагере находились 189 детей, четверо из них погибли. Сгорели 20 из 26 палаток.
Ранее Следком предъявил обвинения Фургалу, касающиеся организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.
Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал. Допрос Фургала длился шесть часов.
- 9 июл
- Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства
- 9 июл
- При Фургале Хабаровский край упал в инвестрейтинге на 45 позиций
- 9 июл
- Следком предъявил обвинение Сергею Фургалу
- 9 июл
- Богатое криминальное прошлое Фургала: Как губернатор избавлялся от неугодных ему бизнесменов
- 9 июл
- Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР после задержания Фургала
- 9 июл
- Фургал не признал вину в организации убийств
- 9 июл
- Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
- 9 июл
- Эффект Хоттабыча. Как Сергей Фургал оказался у власти?
- 9 июл
- Кремль сообщит, если будет принято решение об увольнении Фургала
- 9 июл
- Показания на Фургала дали соучастники инкриминируемых ему убийств
Читайте также
52%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?