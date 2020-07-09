Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере

Адвокат Игорь Трунов намерен написать заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по факту пожара в лагере «Холдоми». Правозащитник, представляющий интересы семей пострадавших и погибших, отметил, что учреждение функционировало по государственной программе, и чиновники были обязаны следить за ситуацией в нем и обеспечить пожарную безопасность на должном уровне.

«Он участвовал в открытии „Холдоми“, он участвовал в освоении денег, выделенных из бюджета РФ на этот лагерь. Он знал о том, что там происходит с пожарной безопасностью, но не предпринял никаких мер для ее организации на должном уровне. Здесь с нашей точки зрения есть состав халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей», — цитирует ТАСС Трунова.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В момент инцидента в лагере находились 189 детей, четверо из них погибли. Сгорели 20 из 26 палаток.

Ранее Следком предъявил обвинения Фургалу, касающиеся организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал. Допрос Фургала длился шесть часов.