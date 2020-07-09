Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере

|
Карина Бернтгольц
34

Игорь Трунов напомнил, что в обязанности государственных чиновников входил контроль за ситуацией в учреждении.

Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Тема:
Арест Сергея Фургала

Адвокат Игорь Трунов намерен написать заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по факту пожара в лагере «Холдоми». Правозащитник, представляющий интересы семей пострадавших и погибших, отметил, что учреждение функционировало по государственной программе, и чиновники были обязаны следить за ситуацией в нем и обеспечить пожарную безопасность на должном уровне.

«Он участвовал в открытии „Холдоми“, он участвовал в освоении денег, выделенных из бюджета РФ на этот лагерь. Он знал о том, что там происходит с пожарной безопасностью, но не предпринял никаких мер для ее организации на должном уровне. Здесь с нашей точки зрения есть состав халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей», — цитирует ТАСС Трунова.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В момент инцидента в лагере находились 189 детей, четверо из них погибли. Сгорели 20 из 26 палаток.

Ранее Следком предъявил обвинения Фургалу, касающиеся организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления, которые инкриминируют губернатору региона, относятся к 2004–2005 годам.

Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Вину в преступлениях он не признал. Допрос Фургала длился шесть часов.

Тема:
Арест Сергея Фургала
9 июл
Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства
9 июл
При Фургале Хабаровский край упал в инвестрейтинге на 45 позиций
9 июл
Следком предъявил обвинение Сергею Фургалу
9 июл
Богатое криминальное прошлое Фургала: Как губернатор избавлялся от неугодных ему бизнесменов
9 июл
Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР после задержания Фургала
9 июл
Фургал не признал вину в организации убийств
9 июл
Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
9 июл
Эффект Хоттабыча. Как Сергей Фургал оказался у власти?
9 июл
Кремль сообщит, если будет принято решение об увольнении Фургала
9 июл
Показания на Фургала дали соучастники инкриминируемых ему убийств

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
ТОП-4 знака зодиака, на которых не действуют любовные привороты

Последние новости

21:59
Неприкасаемых нет: главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства
21:44
Адвокат просит привлечь Фургала по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере
21:31
«Вылитая Гришаева»: Лобода и Тетрадзе поют в Мексике
21:30
Видео: Как построить жилой дом за 15 дней?
21:15
Смерть с косой призывает отдыхающих к режиму самоизоляции на пляжах США
21:00
Для увеличения темпов строительства 30% требований сделали рекомендательными

Сейчас читают

ТОП-5 памятников России для загадывания желаний — фото
Российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок