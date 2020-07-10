Моряки России и Сирии провели совместные учения — зрелищное видео

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Для отражения условной атаки противника использовалась новейшая техника российского производства.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Боевые корабли и авиация были подняты по команде на сирийской военной базе в Тартусе. У побережья Сирии прошли совместные учения наших военных с представителями ВМС арабской республики.

Задачу отразить условную атаку противника отрабатывали с применением новейшей техники и вооружений российского производства.

За ходом учений следит Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии.

Тема:
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