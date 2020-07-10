Моряки России и Сирии провели совместные учения — зрелищное видео
Для отражения условной атаки противника использовалась новейшая техника российского производства.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Боевые корабли и авиация были подняты по команде на сирийской военной базе в Тартусе. У побережья Сирии прошли совместные учения наших военных с представителями ВМС арабской республики.
Задачу отразить условную атаку противника отрабатывали с применением новейшей техники и вооружений российского производства.
За ходом учений следит Семен Еремин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии.
- 9 июл
- Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии
- 9 июл
- Совбез ООН отверг предложенную Россией резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию
- 8 июл
- Россия предложила оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
- 7 июл
- Битва за урожай: как сирийские пожарные спасают свои земли от огня — видео
- 24 июн
- Российские и сирийские военные примут участие в Параде на авиабазе Хмеймим
- 23 июн
- Российские военные обеспечивают безопасность трассы М-4 в Сирии
- 22 июн
- Генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии
- 18 июн
- Сирийские власти пытаются освободить блокированных террористами школьников
- 17 июн
- Боевики блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии
- 17 июн
- Как воздушный патруль российских военных помогает обеспечивать порядок в Сирии?
Читайте также
72%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?