Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии
В Дейр-эз-Зор еще долго будут возвращаться бывшие беженцы, а потребность в энергии соответственно расти.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сирийские инженеры, тем временем проделали, казалось бы, невыполнимую работу — они смогли восстановить сильно пострадавшие газотурбинные установки на энергостанции в Хомсе.
Запустить в работу местную ТЭЦ — задача стратегически важная — в регион после войны возвращаются тысячи беженцев и города нуждаются в бесперебойном источнике электроэнергии.
Семен Еремин передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сирийские пожарные спасают свои земли от огня.
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