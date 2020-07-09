Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии

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В Дейр-эз-Зор еще долго будут возвращаться бывшие беженцы, а потребность в энергии соответственно расти.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийские инженеры, тем временем проделали, казалось бы, невыполнимую работу — они смогли восстановить сильно пострадавшие газотурбинные установки на энергостанции в Хомсе.

Запустить в работу местную ТЭЦ — задача стратегически важная — в регион после войны возвращаются тысячи беженцев и города нуждаются в бесперебойном источнике электроэнергии.

Семен Еремин передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сирийские пожарные спасают свои земли от огня.

Тема:
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