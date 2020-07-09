Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии

Сирийские инженеры, тем временем проделали, казалось бы, невыполнимую работу — они смогли восстановить сильно пострадавшие газотурбинные установки на энергостанции в Хомсе.

Запустить в работу местную ТЭЦ — задача стратегически важная — в регион после войны возвращаются тысячи беженцев и города нуждаются в бесперебойном источнике электроэнергии.

Семен Еремин передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сирийские пожарные спасают свои земли от огня.