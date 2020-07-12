«Не надо себя хорошей выставлять»: Адвокат Ефремова ответил его дочери

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Карина Бернтгольц
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Накануне дочь актера Анна-Мария заявила, что не хочет, чтобы Эльман Пашаев представлял интересы ее отца и считает правозащитника некомпетентным.

«Не надо себя хорошей выставлять»: Адвокат Ефремова ответил его дочери

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил дочери звезды Анне-Марии. Накануне 19-летняя девушка заявила, что считает правозащитника некомпетентным и не хочет, чтобы он представлял интересы ее отца. По мнению наследницы Ефремова, юрист плохо влияет на ее родителя.

В интервью изданию «Подъем» Пашаев пресек подобные высказывания Анны-Марии.

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — возмутился адвокат.

Действия семьи Сергея Захарова, который погиб в «пьяном» ДТП с Ефремовым, правозащитник назвал «грязной игрой» и сообщил, что актер не намерен идти на поводу у потерпевшей стороны.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Федеральной палате обвинили адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева и защитника интересов семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова — Александра Добровинского в саморекламе за счет громкого дела. После этого дочь Ефремова написала в Twitter: «наконец-то».

Накануне Пашаев также заявил, что потерпевшая сторона требует от актера 40 миллионов рублей в качестве компенсации. В свою очередь представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что это «провокация».

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