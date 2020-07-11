«Наконец-то»: дочь Ефремова о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов

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Светлана Александрова
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Ранее Эльмана Пашаева и Александра Добровинского обвинили в самопиаре за счет громкого дела о смертельном ДТП с участием актера.

«Наконец-то»: дочь Ефремова о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов

Фото: ВКонтакте @annamariaefremova

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала на новость возбуждении дисциплинарных дел в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, представляющих стороны в деле о «пьяном» ДТП с участием актера.

«Наконец-то», — написала девушка в Twitter.

Twitter @amefremova

Как пишет URA.RU, дочь Ефремова считает, что Эльман Пашаев не должен защищать ее отца на процесса. По ее мнению, адвокат некомпетентен и плохо влияет на Михаила Ефремова, который в результате начинает говорить несвойственные ему вещи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Федеральной палате обвинили адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева и защитника интересов семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова — Александра Добровинского в саморекламе за счет громкого дела.

Кроме того, сенатор Андрей Клишас, представляющий Совет Федерации в Конституционном суде, призвал прекратить «водевиль» вокруг смертельной аварии с участием артиста и напомнил, что адвокатура — «не ток-шоу и не шапито», а публично-правовой институт.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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