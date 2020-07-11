«Наконец-то»: дочь Ефремова о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов
Ранее Эльмана Пашаева и Александра Добровинского обвинили в самопиаре за счет громкого дела о смертельном ДТП с участием актера.
Фото: ВКонтакте @annamariaefremova
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала на новость возбуждении дисциплинарных дел в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, представляющих стороны в деле о «пьяном» ДТП с участием актера.
«Наконец-то», — написала девушка в Twitter.
Как пишет URA.RU, дочь Ефремова считает, что Эльман Пашаев не должен защищать ее отца на процесса. По ее мнению, адвокат некомпетентен и плохо влияет на Михаила Ефремова, который в результате начинает говорить несвойственные ему вещи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Федеральной палате обвинили адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева и защитника интересов семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова — Александра Добровинского в саморекламе за счет громкого дела.
Кроме того, сенатор Андрей Клишас, представляющий Совет Федерации в Конституционном суде, призвал прекратить «водевиль» вокруг смертельной аварии с участием артиста и напомнил, что адвокатура — «не ток-шоу и не шапито», а публично-правовой институт.
- 11 июл
- «Могли бы получить намного больше»: Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации
- 11 июл
- «Не ток-шоу и не шапито»: Адвокатов в деле Ефремова обвинили в саморекламе
- 10 июл
- «Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
- 10 июл
- Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики
- 10 июл
- Адвокатов Пашаева и Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности
- 10 июл
- За что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей
- 9 июл
- «Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП
- 9 июл
- Защита Ефремова собирается добиваться в суде оправдания актера
- 8 июл
- «Подковерная игра» — Адвокат Добровинский о высказываниях защиты Ефремова
- 7 июл
- Адвокат Ефремова «частично» признал, что актер был за рулем в момент ДТП
Читайте также
52%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?