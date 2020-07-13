Глава ОКР: аудит выявил существенные нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Детальный отчет о результатах проверки Станислав Поздняков пообещал опубликовать в ближайшее время.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Углубленный аудит выявил нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, отчет о результатах исследования будет опубликован в ближайшее время.
«Вопреки утверждениям генерального директора (РУСАДА Юрия Гануса) в рамках его пресс-конференции 10 июля, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности. В целях предотвращения различных домыслов, различных спекуляций относительно результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности мы приняли решение опубликовать отчет о результатах рассматриваемого исследования эффективности функционирования РУСАДА за 2018–2019 годы», — заявил Поздняков.
Президент ОКР также отметил, что результаты проверки переданы в наблюдательный совет РУСАДА, в исключительную компетенцию которого входит оценка деятельности гендиректора организации. Именно он должен будет рассмотреть и проанализировать материалы, оценить характер выявленных нарушений и «отреагировать в рамках своих полномочий».
Станислав Поздняков подчеркнул, что проверка финансовой деятельности РУСАДА проходила в полном соответствии с утвержденными стандартами.
Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении уголовного дела о хищениях денег во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, в которых подозревают сотрудников РУСАДА.
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